Продажи BMW, Mercedes и Audi выросли в России в 2,6 раза

В ноябре в России было продано 4,1 тыс. новых автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi. Это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рыночная доля автомобилей «немецкой тройки» выросла в прошлом месяце до 3,2%. До 2022 года показатель был на уровне около 7%. После 2022-го снизился до 1-2%. За 11 месяцев было продано 25,9 тыс. автомобилей этих брендов (+29% год к году).

Лидером по продажам среди брендов «немецкой тройки» в ноябре и за 11 месяцев стал BMW. В прошлом месяце было продано 2,1 тыс. автомобилей этого бренда (+166% год к году), за январь–ноябрь — 14,2 тыс. (+31%).

По данным «Автостата», всего в ноябре в России было продано 128 тыс. легковых автомобилей. Это на 5% больше год к году. Лидером стали автомобили Lada, на них пришлось 21% от общего количества проданных машин.

Подробнее о ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Утильсбор выдохся».