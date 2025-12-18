Суд расторг сделки экс-главы Рыльского района Курской области Андрея Лисмана

Курский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и признал незаконными несколько сделок, заключенных бывшим главой Рыльского района Курской области Андреем Лисманом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как следует из материалов дела, в начале 2023 года Андрей Лисман предоставил брату своей жены господину Быкову 10 млн руб., на которые тот приобрел земельный участок с нежилым зданием и стал их номинальным владельцем. После этого недвижимость была сдана в аренду центру бюджетного учета Рыльского района — из муниципальной казны по сделке было выплачено 2,5 млн руб. В июне 2024 года господин Быков здание и участок продал.

Суд постановил возвратить все деньги, полученные по недействительным сделкам.

Летом прошлого года стало известно о том, что в отношении господина Лисмана возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Рыльский райсуд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Андрей Лисман руководил районом почти десять лет. Он возглавил муниципалитет в 2013 году, а покинул пост досрочно в сентябре 2023 года. Решение было принято «по собственному желанию». Господин Лисман объяснял решение тем, что руководил два срока. При этом он оставался руководителем местного отделения «Единой России». Район возглавил бывший замминистра природных ресурсов Курской области Андрей Белоусов.

Юрий Голубь