КДК РФС не доказал вину футболиста ЦСКА Вильягры в проявлении расизма

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не смог доказать вину аргентинского полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры в проявлении расизма. Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что делопроизводство прекращено.

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 7 декабря, «Краснодар» на своем поле принял ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В перерыве после первого тайма футболисты обоих клубов устроили перепалку в подтрибунном помещении. По словам уругвайского защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, причиной конфликта стало расистское высказывание в адрес одного из его одноклубников. Колумбийский форвард хозяев Джон Кордоба потребовал, чтобы к Вильягре применили строгие меры.

«Мы исследовали все материалы. Сегодня "Краснодар" сообщил, что футболисты готовы примириться. ЦСКА это подтвердил. О примирении мы получим дополнительную информацию от "Краснодара" и ЦСКА»,— приводит «РИА Новости» слова господина Григорьянца. Родриго Вильягра избежал дисквалификации. Согласно регламенту РФС, за действия, направленные «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы» игрок может быть отстранен на 10 матчей.

«Краснодар» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА отстает от лидера на 4 очка и располагается на четвертой строке.

Таисия Орлова