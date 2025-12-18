Россиянину грозит 20 лет тюрьмы в США за отмывание денег через криптобиржу

Федеральное бюро расследований предъявило обвинения гражданину РФ Михаилу Чудновцу в отмывании $70 млн через криптовалютную биржу E-Note. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Мичиган. Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, господин Чудновец начал предоставлять киберпреступникам услуги по отмыванию денег в 2010 году. Как утверждают американские правоохранители, ее использовали для перевода доходов от преступлений через границы и конвертации их в наличные валюты.

Власти США изъяли серверы криптобиржи и заблокировали мобильные приложения и веб-сайты «e-note.com», «e-note.ws» и «jabb.mn». Также ФБР получило доступ к ранним копиям серверов Михаила Чудновца, в том числе базам данных клиентов и записям транзакций. Расследованием дела занимается киберподразделение ФБР в Детройте.

В конце июня Польша экстрадировала в США бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Его обвинили в помощи по уклонению от антироссийских санкций.