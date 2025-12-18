В Госдуме предложили штрафовать за распространение бездуховного контента

Группа депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия» внесла законопроект, устанавливающий размер штрафов для сервисов за распространение аудиовизуального контента, дискредитирующего российские духовно-нравственные ценности.

За распространение контента, противоречащего российским ценностям или пропагандирующего их отрицание, владельцев аудиовизуальных сервисов и соцсетей будут штрафовать на суммы до 700 тыс. руб. При повторном аналогичном нарушении размер возможного штрафа увеличится до 3 млн руб.

Отдельные штрафы вводятся за неисполнение требований Роскомнадзора по удалению дискредитирующего контента: до 1 млн руб. — за первое нарушение, до 5 млн руб. — за повторное.

Возбуждение административных дел за распространение депутаты предлагают отнести к компетенции Минкультуры, а за неудаление — к компетенции Роскомнадзора. При этом административная ответственность не будет наступать, если незаконный контент удален в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения.

Запрет на распространение контента, дискредитирующего российские ценности, был установлен в июле. Он вступает в силу 1 марта 2026 года. Однако онлайн-кинотеатры уже перешли в режим самоцензуры. Из сериалов и фильмов массово удаляются даже те сцены, которые формально не попадают ни под какие запреты.

Подробнее о том, как устроена самоцензура в онлайн-кинотеатрах, — в материале «Кино с глубоким вырезом».

Степан Мельчаков