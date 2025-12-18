Двое пострадавших при атаке БПЛА на Дон находятся в тяжелом состоянии

После атаке БПЛА на Ростовскую область 18 декабря двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«В Ростове и Батайске погибли люди — три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, судно»,— говорится в сообщении губернатора.

Глава региона отметил, что провел с руководителями экстренных служб и главами муниципалитетов осмотр мест разрушений. В Батайске Юрий Слюсарь поручил провести обходы для оценки ущерба и оперативно обеспечить временным жильем тех, у кого разрушены дома.

«Организован прием заявлений от граждан для получения выплат. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Муниципалитетам поручено в первую очередь закрыть тепловой контур в поврежденном жилье, зимой это важно. Деньги выделим из резервного фонда»,— добавил губернатор Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», минувшей ночью из-за атаки на Ростовский порт загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв. м. Разрушения получила многоэтажка в западной части города. В Батайске загорелись два частных дома. Семь их жильцов получили ранения, одного спасти не удалось.

Наталья Белоштейн