Протестующие фермеры на тракторах попытались прорваться в Евроквартал Брюсселя

Протестующие фермеры на тракторах пытались снести полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя, где проходит саммит Евросоюза по финансированию Украины, передает ТАСС. Митингующие выступают против уменьшения поддержки европейского аграрного производства и соглашения о свободной торговле Евросоюза с Латинской Америкой.

В ответ на действия протестующих полиция распылила слезоточивый газ и окатила транспорт из водомета. Фермеры не смогли протаранить ограду, а лишь сдвинули блоки с колючей проволокой. Большинство протестующих ведут себя неагрессивно, сообщает агентство.

Акцию организовала Федерация молодых фермеров ЕС (FJA) совместно с несколькими десятками национальных ассоциаций аграриев. По данным агентства, для протестов фермеры пригнали около пяти тыс. тракторов. В FJA обещают собрать в Брюсселе восемь тыс. тракторов и 50 тыс. участников со всего ЕС к концу дня. Протест разрешен властями, поэтому большая часть улиц в районе Евроквартала перекрыта для движения автомобилей с вечера 17 декабря.

