Политика снова запахла навозом

Французские фермеры снова вывели тракторы на автострады. Они не просят, а требуют помощи у государства. Поводов для недовольства сразу два — повальная болезнь скота и грядущее соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Южной Америкой. Санитарный и системный кризисы подпитывают друг друга. О ситуации, когда деревня идет на город, рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Повторяется история крестьянских волнений прошлого года, опять перекрыты автострады, снова пахнет навозом у префектур, снова фермер — не «хранитель традиций», а «бунтовщик и ретроград». Но на этот раз ярость деревни подпитывается не только падением доходов и бесконечными нормами, но и ощущением, что государство не намерено защищать тех, кто кормит страну.

Поводом для волнений стала эпизоотия нодулярного дерматита — болезни, неопасной для человека, но сделавшейся летальной для сотен хозяйств.

Вирус из Африки десять лет назад попал в Европу и с тех пор вызывает ужас и у санитарных властей, и у крестьян. Проблема не столько в самой болезни (животных можно лечить), сколько в ее распространении. Государство требует уничтожать целые стада при выявлении заражений. Для фермеров это не санитарная мера, а моральная казнь: уничтожают не абстрактные «единицы поголовья», а годы селекции, смысл жизни, планы на будущее. Крестьянам обещают компенсации, но эти выплаты не учитывают будущие потери, деньги не лечат животных и не возвращают доверие, малые хозяйства в этой ситуации просто не выживут.

Вакцинация, которую фермеры требовали с самого начала, идет с опозданием. Лекарства необходимо доставлять в несколько департаментов, находящихся внутри «санитарного кордона». Не хватает вакцин, не хватает логистических возможностей, не хватает людей. Впору вспомнить истории с нехваткой прививочных доз в эпоху ковида.

Тревожный симптом — утрата доверия между фермерами и ветеринарами. Те, кто раньше были союзниками, теперь оказываются по разные стороны баррикад.

Правительство даже вынуждено привлекать военных специалистов. Плакаты с надписью «Ветеринары = убийцы» свидетельствуют о разрыве социальных связей. Врачи в глазах фермеров оказываются в одном ряду с отрядами жандармов, присылаемых обеспечивать и охранять уничтожение животных. Когда государство перекладывает ответственность за жестокие решения на исполнителей, конфликт становится личным и взрывоопасным.

При этом нынешний санитарный кризис пока не является стихийным бедствием — он ограничен несколькими регионами, и с 29 июня, момента появления болезни во Франции, пока зарегистрировано 113 ее очагов. С начала кризиса было уничтожено 3,3 тыс. голов крупного рогатого скота — это лишь 0,02% французского поголовья. К активным действиям одних сельскохозяйственных профсоюзов пока не присоединяются другие. Влиятельные Федерация национальных союзов сельхозпроизводителей (FNSEA) и «Молодые аграрии» (JA) поддерживают позицию правительства, хотя и призывают его к большей ответственности.

Власть боится распространения не столько дерматита, сколько «аграрной лихорадки» на всю страну. Но этого не избежать. Потому что вопрос не только в коровах и вакцинах.

За недовольством крестьян скрываются более глубокие опасения, связанные с глобальной конкуренцией.

Подписание соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и странами Южной Америки, входящими в блок МЕРКОСУР, намеченное на конец недели, для французских скотоводов не абстрактная политика, а смертный приговор. Как конкурировать с южноамериканским мясом, произведенным без тех норм, запретов и затрат, которыми обложен европейский фермер? Как принять то, что сегодня твоих коров убивают «ради безопасности», а завтра рынок откроют для дешевого импорта с другого континента?

Правительство пытается успокоить крестьян, обещая диалог с профсоюзами и расширение вакцинации. Премьер-министр Себастьен Лекорню признает, что главной проблемой остается доступность доз. «Нам нужны вакцины, и нам необходимо снять целый ряд логистических ограничений»,— заявил премьер-министр, выступая 16 декабря в Национальном собрании. На встречу с фермерами отправилась и министр сельского хозяйства Анни Женевар. Однако без пересмотра санитарного протокола и ясных гарантий по торговой политике ЕС риск эскалации сохраняется. Аграрный кризис во Франции все меньше выглядит временным эпизодом и все больше симптомом системного разрыва между деревней, городом и государством.

Алексей Тарханов