Экс-главу новосибирского минпромторга оставили в СИЗО до марта 2026 года

Сегодня Октябрьский районный суд Новосибирска продлил до 22 марта 2026 года срок содержания под стражей бывшего министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова. На тот же срок останутся в СИЗО топ-менеджеры компании «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов, сообщила пресс-служба суда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Гончаров

По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб.

В середине мая министра Гончарова задержали и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По ходатайству следствия он был арестован и отстранен от должности, которую он занимал с 2019 года. Также были арестованы топ-менеджеры компании «Росэкспресс» Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ).

Илья Николаев