С батарейкой по жизни

«Пожизненная гарантия» — такое смелое обещание российскому рынку дал автопроизводитель Avatr для своей модели 11 и новинки 12. Заявление распространяется на батарею, силовые моторы, контроллеры и закрепляется за первым владельцем электрокара. В потребительской электронике, где аккумуляторы сплошь и рядом, пожизненная гарантия почти не встречается, разве что на защитные стекла, пленки, в общем, аксессуары. Проверить бравурность китайского вендора только предстоит, но я уже успел получить насыщенный пользовательский опыт при общении с электроникой Avatr модели 11.

В его мобильном приложении можно проверить текущий статус, обновление софта машины по воздуху, пробег и запас хода, получить доступ к управлению климатом, багажником, дверьми, центральным замком, гудком, стеклами и дистанционной парковкой. Последняя выручает на узких паркингах и работает по типу пульта игрушечного автомобиля. Двигать Avatr 11 в этом режиме можно медленно и только вперед и назад. При открытии электрокара сработает один из пяти режимов приветствий фарами снаружи и один из пяти вариантов диодной подсветки в салоне. Вместе с ними — выдвижные ручки, пороги, спойлер. Как один из признаков технологичности — двери с доводчиками, которые открываются и закрываются в том числе с дисплея. Водительскую можно закрыть нажатием на тормоз. Внутри машины — цифровой «кокон», за который, как и в целом за ПО и работу сенсоров, отвечает Huawei. Четыре дисплея, один из них — зеркало заднего вида, еще один — для персональных развлечений переднего пассажира. На руле — многофункциональные клавиши, которые настраивают зеркала, положение руля, управляют мультимедиа, и отдельные отвечают за автопилот категории 2+. Он контролирует скорость, удерживает машину в полосе и безопасно поменяет ее после включения поворотника.

Камера с распознанием лица в России пока не используется. Странно было не найти проекции на лобовое. Режим комфортной высадки чудил, чуть сдвигая кресло водителя вперед сразу после его полного отката назад. Игрушечные имитации звуков движения, особенно ДВС — лишние. Автоматический режим центрального замка слегка кровожаден: пару раз прижал крышкой лючка «хвостики» заглушек от зарядного порта, пока я брал пистолет электрического кабеля. Главный элемент на пожизненной гарантии — аккумулятор бренда CATL на 117 кВт показал заметное расхождение в числах. В городском цикле в режиме «Комфорт» и температурах начала декабря машина заявляла 625 км, а проехала же меньше 400 км.

