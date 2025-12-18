В мэрии Екатеринбурга пояснили, почему половине школ требуется капремонт

Директор департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин объяснил, почему 46% школ в Екатеринбурге нуждаются в капитальном ремонте — такую цифру он озвучил во время своего доклада на заседании коллегии. По его словам, к капитальному ремонту относится, например, замена крыши в учебном заведении, при этом в таких школах дети могут нормально учиться.

Как уточнил господин Прядеин в ходе доклада, образовательные услуги при этом отвечают современным требованиям в 91% школ города. Ежегодно при этом ремонтируют около 12 школ.

Напомним, по данным департамента образования администрации, 12 школ в Екатеринбурге имеют износ более 60%. Среди детских садов капитальный ремонт требуется 13,5% учреждений.

Анна Капустина