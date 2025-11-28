В Екатеринбурге капитального ремонта требуют 46,7% школ

В Екатеринбурге в капитальном ремонте нуждаются 46,7% школ. 12 школ имеют износ более 60%. Об этом на форуме «Города России» заявил заместитель директора департамента образования города Алексей Телегин.

По словам господина Телегина, в ходе капитального ремонта пространства школ стремятся приспосабливать: менять планировку, предусматривать спортивные и досуговые возможности. Он добавил, что одной из проблем использования школьных пространств становится обучение во вторую смену — она есть в 147 школах из 167 в городе.

Среди детских садов капитальный ремонт требуется 13,5% учреждений. В 2025 году число дошкольников уменьшилось почти на 3 тыс. по сравнению с 2024 годом и составила 79,6 тыс. Доступность дошкольного образования, по данным администрации, в 2025 году достигла 100%, тогда как в 2019 году этот показатель был равен 51%.

Алексей Телегин рассказал, что в отраслевом перечне перспективных объектов строительства до 2030 года предусмотрели 68 объектов образования, в том числе 35 школ и 27 детских садов. Однако он добавил, что включение в перечень еще не подразумевает обязательное строительство такого объекта в указанный срок, а большинство из них, вероятно, будут перенесены на следующий период.