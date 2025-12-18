НДВ: продажи элитного жилья в некоторых районах Москвы упали на 70%

Продажи новостроек класса «премиум» и «де-люкс» за 11 месяцев 2025 года в районе Якиманка упали на 70-71%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на агентство «НДВ Супермаркет недвижимости». Всего с января по ноябрь в Центральном административном округе Москвы продали 759 лотов элитной недвижимости — на 7,6% меньше, чем год назад.

«Среди наиболее востребованной у покупателей дорогой недвижимости по районам сильнее всего в январе-ноябре сократилась реализация жилья в Хамовниках — на 22,9% до 225 лотов. Из менее популярных… центральных локаций сильнее всего упал спрос на дорогую недвижимость на Якиманке — на 70-71%»,— рассказала изданию руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

Эксперты отметили, что в Красносельском и Таганском районах из-за дефицита предложения за год не было реализовано ни одной элитной квартиры. По данным агентства, в целом в границах «старой» Москвы продажи упали на 3,8% — до более 2,5 тыс. лотов.

Ранее аналитики агентства «Метриум» сообщали, что по итогам года в «старой» Москве цена квадратного метра на первичном рынке жилья премиум-класса выросла на 18% и достигла 865 тыс. руб. Цена «квадрата» в новостройках высокобюджетного сегмента увеличилась на 15% — до 2,4 млн руб.