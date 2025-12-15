Цена «квадрата» в новостройках «старой» Москвы почти достигла 800 тысяч рублей

По итогам 2025 года цена квадратного метра на первичном рынке жилья «старой» Москвы достигла 787 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании агентства «Метриум», пишет «Интерфакс».

«Этот показатель на 26% превышает данные декабря 2024 года, когда цена составляла 621 тыс. рублей, — отмечают авторы исследования. — Таким образом, расценки на первичном рынке столицы вплотную подошли к психологической отметке в 800 тыс. руб.»

Эксперты объясняют динамику снижением предложения в сегменте комфорт-класс. Число таких квартир с декабря 2024 года упало в два раза — с 21 тыс. до 10 тыс. Средняя стоимость квадратного метра таких квартир поднялась на 23% — с 323 до 404 тыс.

В секторе бизнес-класса, премиальном и высокобюджетном сегментах предложение сократилось незначительно — на 9% ,1% и 2% соответственно. В то же время стоимость квадратного метра новостроек бизнес-класса выросла на 15% — до 533 тыс. Проекты премиум-класса выросли в цене на 18% (865 тыс.), а высокобюджетного сегмента — на 15% (2,4 млн).

В ноябре рост себестоимости строительства многоквартирного жилья замедлился до 6,3% в годовом выражении. Это ниже уровня инфляции, согласно Росстату, и значительно меньше, чем годом ранее (12,7%).

