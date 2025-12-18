WSJ: черный рынок венесуэльской нефти оценивается в $8 млрд

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов, 70% нефтяного экспорта Венесуэлы осуществляется танкерами, в отношении которых действуют санкции США.

Накануне Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Вместе с этим он объявил нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.

Вчера венесуэльский экономист Асдрубал Оливерос заявил в эфире национального радио Венесуэлы, что потеря доступа к этим танкерам лишит страну нефтяной выручки в размере $8 млрд в год. По словам экономиста, венесуэльские танкеры, находящиеся под санкциями США, работают в основном с покупателями из Азии, которые расплачиваются за нефть и нефтепродукты криптовалютой.

Сообщается, что некоторые танкеры, находящиеся под санкциями, уже свернули с маршрутов, пытаясь избежать кораблей ВМС США, которые на прошлой неделе захватили одно судно. По данным специализированного ресурса TankerTrackers.com, в венесуэльских водах сейчас находятся около 75 танкеров, половина из которых внесена в черный список Министерства финансов США. Примерно два десятка из них обычно используются для экспорта сырой нефти.

Евгений Хвостик