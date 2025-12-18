Активистку-иноагента Казанцеву заочно приговорили к 9 годам колонии

Суд в Москве вынес приговор ЛГБТ-активистке (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Александре Казанцевой (признана в России иноагентом). Ее заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе столичного управления прокуратуры.

Активистку признали виновной в распространении фейков о вооруженных силах России, вербовке и участии в экстремистской организации, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Как установило следствие, Казанцева (иноагент) была членом экстремистской организации с декабря 2023 года по май 2025 года. Она привлекала других людей в организацию, а также организовывала работу ячейки.

Активистка дважды за год получала административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента в материалах в интернете. При этом она продолжила публиковать сообщения без маркировки. Кроме того, в феврале 2025 года осужденная опубликовала ложную информацию о действиях российских военнослужащих в ходе спецоперации.

Александру Казанцеву признали иноагентом в 2023 году. Минюст указывал, что она получала финансы из иностранных источников и собирала средства в помощь Украины. Активистка заочно арестована, она находится в розыске.

Никита Черненко