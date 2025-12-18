Арина Соболенко вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года. При составлении списка учитывались как заработок от спортивной деятельности, так и доходы от спонсорских контрактов, участие в мероприятиях, продажа памятных вещей и т.д.

Всего в рейтинге представлено 20 спортсменок. В общей сложности за 2025 год они заработали $293 млн, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Во второй раз подряд перечень возглавила третья ракетка мира американка Коко Гауфф. Победительница Roland Garros в 2025 году заработала $33 млн ($8 млн на корте+$25 млн за его пределами). Второе место заняла лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко. Она получила $30 млн ($15 млн+$15 млн). В завершившемся сезона она выиграла четыре турнира, в том числе US Open. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменок замкнула вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Теннисистка выиграла Wimbledon, не отдав в финале ни одного гейма, и заработала $25,1 млн ($10,1 млн+$15,1 млн).

Также в топ-10 вошли:

американская фристайлистка Эйлин Гу — $23,1 млн ($0,1 млн+$23 млн);

китайская теннисистка Чжэнь Циньвэнь — $22,6 млн ($1,6 млн+$21 млн);

американская теннисистка Мэдисон Киз — $13,4 млн ($4,4 млн+$9 млн);

американская гольфистка Нелли Корда — $13 млн ($3 млн+$10 млн);

японская теннисистка Наоми Осака — $12,5 млн ($2,5 млн+$10 млн);

казахстанская теннисистка Елена Рыбакина — $12,5 млн ($8,5 млн+$4 млн);

американская теннисистка Джессика Пегула — $12,3 млн ($5,3 млн+$7 млн).

Таисия Орлова