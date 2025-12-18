Кремль подтвердил скорые контакты с США по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль начал подготовку контактов с американскими коллегами. Так он прокомментировал информацию Politico о встрече делегаций России и США в Майами в предстоящие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Источники Politico сообщали, что во встрече 20-21 декабря могут поучаствовать глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской стороны — специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Axios писал, что в Майами в те же дни запланированы переговоры США и Украины.

Лусине Баласян