В массовом ДТП с автобусом на трассе Екатеринбург-Алапаевск погибли два человека

В Свердловской области на 35-м км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями, в результате которого погибли два человека, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Exeed и автобусом Yutong маршрута № 523, следовавшим по маршруту Буланаш – Екатеринбург.

В результате аварии пассажир Mitsubishi Pajero и водитель Exeed скончались до прибытия скорой помощи. Пассажир Exeed получил травмы и был госпитализирован.

В автобусе находились 18 человек, никто из них не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, проводится расследование.

Полина Бабинцева