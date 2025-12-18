Рассмотрение дела против запрещенной группы «Махонинские» начнется 29 декабря

Советский районный суд Челябинска принял к производству второй иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества у участников объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России). Предварительное судебное заседание назначено на 29 декабря. Информация опубликована в картотеке дел.

Всего в административном деле 37 ответчиков, в том числе 31 физическое лицо, среди которых братья Александр и Андрей Махонины и их родственники. Компаниями-ответчиками стали ООО «Бис», «Премиум», «Приз», ЗАО «Уральский самоцвет», ПКФ «Тракторострой», управлявшее клубом «Галактика развлечений» ООО «Реси». Кроме того, в качестве заинтересованных лиц в деле участвуют еще шесть человек и восемь юрлиц, в том числе администрации Челябинска и Сочи, Росгвардия, Межтопэнергобанк и другие.

Как сообщал «Ъ», Генпрокуратура в новом иске просит расширить список участников организации «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена в РФ) и изъять имущество общей стоимостью 1,3 млрд руб. Это 76 объектов недвижимости, акции и доли семи компаний, семь автомобилей, предметы роскоши и оружие.

14 ноября Советский районный суд Челябинска удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ, признав «Махонинских» экстремистской организацией. В доход государства тогда было обращено имущество участников группы стоимостью около 2,5 млрд руб. В Генпрокуратуре считают, что «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена в РФ) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России). Один из организаторов объединения Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД на крыльце здания суда 14 ноября. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Он находится под домашним арестом. Андрей Махонин скрылся и объявлен в розыск.