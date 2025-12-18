В Госдуме разобрались с «продажей» круглого стола

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал на закрытой части пленарного заседания, что заявку на проведение «платного стола» в нижней палате подавал депутат Евгений Федоров («Единая Россия», ЕР). Об этом сообщил источник «Ъ» в нижней палате. По словам спикера, в отношении помощников депутатов, причастных к организации мероприятия, идет разбирательство в правоохранительных органах.

Как уточнил источник «Ъ», по теме выступил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Руководитель фракции отчитался по итогам внутренней проверки. По его словам, запросы на проведение круглого стола подавали депутаты от ЕР и ЛДПР, а помощник госпожи Чемерис помогал помощнику Евгения Федорова оформлять заявки на проход участников.

Вячеслав Володин заявил, что пропуска в здание Государственной думы оформлены Капланом Панешем (ЛДПР) и Розой Чемерис — на 14 и 5 человек соответственно. Председатель палаты также рассказал, что заявку на зал, где проводился круглый стол, подавал Евгений Федоров — на имя лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Подводя итог обсуждению, спикер обратил внимание парламентариев на то, что слишком много информации уходит из зала ГД. Такую же судьбу он предсказал и этому обсуждению круглого стола.

Ранее депутат Сардана Авксентьева («Новые люди») заявила, что в Госдуме «торгуют» круглыми столами и даже представила прейскурант. Позднее Вячеслав Володин заявил, что несколько депутатов, причастных к мероприятию, рискуют лишиться мандатов, если партии не предпримут каких-то мер.

Степан Мельчаков