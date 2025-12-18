Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Нью-Джерси Девилс» по буллитам переиграл «Вегас Голден Найтс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 2:1.

Автором единственной шайбы в составе проигравшей команды стал российский нападающий Павел Дорофеев. Всего в этом сезоне хоккеист набрал 22 очка (14 голов+8 результативных передач) в 32 играх. Он занимает второе место в списке российский снайперов, лидирует форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов (21 шайба). У «Нью-Джерси» отличился Коннор Браун. Победный буллит реализовал Йеспер Братт.

В других матчах дня «Флорида Пантерс» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингс» — 3:2. Вратарь хозяев Даниил Тарасов отразил 27 бросков.

«Каролина Харрикейнс» на выезде победил «Нэшвилл Предаторс» со счетом 4:1. Форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, защитник Александр Никишин записал в свой актив голевой пас. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков сделал 25 спасений.

«Юта Маммот» в гостях одолел «Детройт Ред Уингс» — 1:4. Защитник победившей команды Михаил Сергачев отличился результативной передачей.

Таисия Орлова