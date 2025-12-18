В Судане при нападении боевиков погибло более 1 тыс. мирных жителей

В регионе Дарфур на западе Судана при нападении боевиков погибло более 1000 мирных жителей. Это следует из доклада Управления ООН по правам человека.

Инцидент произошел еще в апреле, когда «суданская военизированная группировка» захватила лагерь для перемещенных лиц. Около трети погибших «были казнены без суда и следствия», утверждает ООН. В лагере Замзам в Дарфуре проживало около полумиллиона человек, перемещенных в результате гражданской войны.

«Такое преднамеренное убийство мирных жителей... может представлять собой военное преступление»,— заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк (цитата по Reuters).

С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

В октябре в СБР заявили о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии в городе Эль-Фашер на западе Судана. В региональном правительстве говорили, что в городе погибло 2,2 тыс. человек.

Об отношениях России и Судана — в материале «Ъ» «России предложили причалить к Африке».