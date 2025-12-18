В Приангарье запретили склонять женщин к абортам

Депутаты заксобрания Иркутской области единогласно приняли в окончательном чтении закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Как сообщает пресс-служба парламента, документ был предварительно обсужден «с представителями общественности и научного сообщества». Участники дискуссии «выразили уверенность, что инициатива будет работать, в том числе, как профилактический механизм».

Закон запрещает склонение женщины к искусственному прерыванию беременности «путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к аборту лицами, с которыми она находится в служебной зависимости». Штрафы за нарушение запрета будут установлены отдельным законом.

Как сообщалось ранее, инициативу разработала группа депутатов — представителей всех фракций областного парламента, «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

Согласно статистике, в 2024 году в Иркутской области за прерыванием беременности обратились 5365 женщин, консультирование в медико-социальных кабинетах прошли 5354 из них. Решились на искусственное прерывание беременности 4680 женщин, в том числе 46 несовершеннолетних.

Влад Никифоров, Иркутск