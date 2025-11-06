В Приангарье обсуждают введение штрафов за склонение к аборту

Депутаты законодательного собрания Иркутской области намерены принять инициативу «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Законопроект подготовлен группой депутатов, представителей всех политических фракции в парламенте – «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». 6 ноября инициатива была одобрена профильным комитетом по здравоохранению и социальной защите.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в 2024 году в Иркутской области за прерыванием беременности обратилось 5365 женщин, консультирование в медикосоциальных кабинетах прошли 5354 из них. Решились на искусственное прерывание беременности 4680 женщин, в том числе 46 несовершеннолетних. В документе авторы ссылаются на федеральную «Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года». Уточняется, что низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число абортов отрицательно влияют на достижение целей, определенных стратегией.

Законопроект, который будет рассмотрен на ближайшей ноябрьской сессии регионального парламента, предполагается установить административную ответственность за действия «направленных на понуждение беременной женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к искусственному прерыванию беременности». Наказание за это, а именно размер штрафа будет определяться и рассматриваться в виде отдельного законопроекта.

Влад Никифоров, Иркутск