Каллас оценила шансы принятия решения по изъятию активов России в «50 на 50»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть уверена в принятии решения об экспроприации замороженных российских активов для выдачи кредита Украине. Лидеры ЕС планировали принять решение на саммите в Брюсселе, который проходит 18-19 декабря.

«Я согласна с тем, что вероятность составляет 50% на 50%»,— сказала Кая Каллас журналистам перед началом саммита (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, согласие Бельгии имеет большое значение для многих стран ЕС, а значит, без нее двигаться дальше не получится.

В декабре Еврокомиссия предложила выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд из общего пакета должны пойти на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году. Из-за риска ответных мер со стороны РФ против выступила Бельгия, на чьей территории заморожена большая часть средств.

Лусине Баласян