Чекалиным продлили домашний арест по делу о выводе из РФ более 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему на полгода, сообщил адвокат Сергей Гуров «РИА Новости». Их обвиняют в незаконном выводе из России более 251,5 млн руб. с использованием подложных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогеры Валерия Чекалина (слева) и Артем Чекалин (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Блогеры Валерия Чекалина (слева) и Артем Чекалин (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Гуров также рассказал, что суд отказался вернуть дело Чекалиных в прокуратуру. В своем ходатайстве защита настаивала, что расследование прошло с нарушением. По ее данным, полномочия следственного отдела полиции по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) «не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния», передает агентство. Защита также настаивала, что сами обвиняемые в этом районе никогда не жили, а свидетелей по делу в ТиНАО — меньше 1%.

Сегодня в Гагаринском суде прошло предварительное заседание по делу блогеров. Основное, по словам адвоката, назначено на 1 декабря. По версии следствия, в 2021-2022 годах Чекалины перевели 251,6 млн рублей, полученных с продажи фитнес-курса «Идеальное тело», на счет компании в ОАЭ. При совершении операции они не уведомили налоговые органы и оформили ее по подложным документам как приобретение информационного продукта.

Против блогеров уже возбуждались уголовные дела о налоговых нарушениях и отмывании денег. Они были прекращены после того, как Чекалины погасили задолженности в 504 млн руб.