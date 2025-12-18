Диппредставительства западных стран в Киеве отмечают рост негативных последствий для Украины, связанных с «делом Миндича — Зеленского», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Жители Украины, многие из которых столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи»,— уточняется в заявлении.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли махинации в энергетической отрасли с участием лиц из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. Во время операции «Мидас» была выявлена организованная преступная группа, похитившая у государства $100 млн. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, включая бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». По версии следствия, он организовал схему принудительных откатов от партнеров компании «Энергоатом».

Подробности — в материале «Ъ» «Коррупция вылезла наружу».