NYT: поток китайских товаров может вызвать шок в развивающихся странах

Масштабный импорт дешевых китайских товаров может иметь серьезные социальные последствия для развивающихся стран, пишет The New York Times.

Издание сравнивает это с так называемым китайским шоком (China shock) — воздействием потока дешевых китайских товаров на экономику США и Европы в 1990–2000-е годы. После того, как президент США Дональд Трамп в этом году повысил пошлины на ввоз китайских товаров, импорт из КНР в США снизился примерно на 20%. При этом торговый профицит Китая ранее на этой неделе официально превысил рекордный $1 трлн, то есть китайский экспорт в другие страны растет. Китайский экспорт в африканские страны, в частности, в сентябре достиг $60 млрд.

NYT отмечает, что, хотя Китай не только ввозит в развивающиеся страны свою продукцию, но и активно строит там заводы, поток дешевых товаров может разрушить экономику многих бедных стран. Во многих из них местное производство не может конкурировать с китайскими компаниями, что в свою очередь часто ведет к социальной нестабильности и протестам. «Если китайский импорт продолжит наводнять (эти страны.— “Ъ”), безусловно, есть риск роста числа протестов»,— цитирует NYT сингапурского экономиста Приянку Кишор. Особенно неблагоприятные условия это может создать в странах Юго-Восточной Азии, где уже широко распространены антикитайские настроения.

Яна Рождественская