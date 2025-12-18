Клуб НХЛ «Питсбург Пингвинс» будет продан за $1,7 млрд

Клуб «Питсбург Пингвинс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в 13-й раз за свою 58-летнюю историю сменит владельца. Как сообщает ESPN, франшизу приобретет семья Хоффман.

Сумма сделки варьируется от $1,7 до $1,8 млрд. Отмечается, что покупка должна быть одобрена Советом управляющих НХЛ. Заседание намечено на июнь, однако, по данным ESPN, голосование этому «Питсбурга» может быть проведено раньше.

Нынешние владельцы клуба — американская компания Fenway Sports Group (FSG) — в 2021 году приобрели контрольный пакет акций «Пингвинc» за $900 млн. Также холдингу принадлежит английский футбольный клуб «Ливерпуль» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».

Семье Хоффман владеет клубом «Флорида Эверблейдс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). В последние годы председатель правления компании Hoffmann Family Дэвид Хоффман неоднократно заявлял о готовности купить клуб НХЛ или НБА. ESPN со ссылкой на источники сообщает, что бизнесмен ведет переговоры с «Питсбургом» как минимум с лета этого года.

«Питсбург» был основан в 1967 году. Команда пять раз выиграла Кубок Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016, 2017). Однако в последние годы «Пингвинс» выступает не слишком удачно — на протяжении трех сезонов клуб не может выйти в play-off. В составе «Питсбурга» играют российский нападающий Евгений Малкин, контракт которого истекает по окончании нынешнего сезона НХЛ, и его соотечественник голкипер Сергей Мурашов.

