Губернатор Слюсарь рассказал о последствиях ночного удара ВСУ по Ростовской области

В ночь на 18 декабря Ростов, Батайск и Таганрог подверглись массированной атаке ВСУ. При ударах беспилотников погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Один из ударов БПЛА пришелся по ростовскому порту. В результате загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще трое — ранены. Возгорание удалось ликвидировать на площади 20 кв. м.

В Батайске, по словам господина Слюсаря, пострадали семь человек. Четверым оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Один из них скончался в больнице.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. Контроль за устранением последствий атаки взяли на себя муниципальные комиссии.

Всего прошедшей ночью над Россией были сбиты 47 БПЛА. Из них три — над Ростовской областью.