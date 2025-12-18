Премьер Бельгии не увидел приемлемого плана по изъятию активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что пока не увидел плана экспроприации заблокированных в ЕС российских активов, который бы его устраивал. По его словам, возможные риски в случае изъятия этих средств должны нести все европейские страны, а не только Бельгия.

Фото: Ben Stansall / Pool / Reuters

«Я не видел текста, который мог бы убедить меня дать согласие Бельгии»,— сказал Барт де Вевер бельгийскому парламенту (цитата по AFP). «Бельгия не примет решение, при котором мы будем единственными, кто будет нести как риски, так и ответственность»,— добавил он.

Изначально Бельгия, на чьей территории заморожена большая часть российских средств среди всех стран ЕС, потребовала, чтобы союзники предусмотрели финансовые гарантии в этом плане. Тем самым Барт де Вевер рассчитывал избежать риска того, что, если Украина не вернет этот долг в будущем, отдавать средства России придется именно Бельгии. Однако позднее, как писало издание Politico, бельгийский премьер потребовал, чтобы все страны ЕС расторгли двусторонние инвестиционные договоренности с Россией.

Еврокомиссия предлагает выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд из общего пакета должны пойти на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году.

Лусине Баласян