Пожарные спасли 20 жильцов загоревшегося дома в Тюмени
Сегодня после 10:00 в Тюмени пожарным поступило сообщение о возгорании электрощитовых в многоквартирном доме на улице Вербовая, 4. Как сообщили в МЧС Тюменской области, спасатели вывели из задымленных помещений 12 человек, еще восемь были эвакуированы.
Фото: МЧС Тюменской области
Для ликвидации возгорания было задействовано 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Огонь успел повредить квартиру площадью 10 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.
Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.