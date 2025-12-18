Курьеры накрутили доходы

Перед новым годом зарплаты автокурьеров могут достичь 300 тыс. руб. По данным аутсорсинговой компании Mega-Personal, для этого им нужно интенсивно отработать около 12 дней и получать до 25 тыс. руб. за смену, пишет Shopper's. Осенью средний заработок курьера в Москве составлял порядка 150 тыс. руб. В декабре же доход вырос в полтора раза. Росту также способствовали ограничения на трудоустройство мигрантов в сфере логистики. Их ввели, например, в Санкт-Петербурге. По прогнозам аналитиков, запрет может привести к росту цен на доставку и такси на 15-20% в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за нехватки курьеров в Санкт-Петербурге, новых сотрудников привлекали бонусами, рассказал Артемий, который сам успел поработать доставщиком в этом городе: «Такие суммы можно получать, но это так называемое золотое дно. Ты работаешь каждый день без выходных, часов по 10-12, тогда и близкую к 200-250 тыс. руб. сумму можно заработать. Ты на это в какой-то степени подсаживаешься и попадаешь в рабство к этой компании. В Санкт-Петербурге приняли закон, запрещающий мигрантам даже с патентом работать в доставке, так что, например, в "Яндексе" были достаточно большие бонусы для новичков. Я проработал курьером в течение недели, это была подработка. В среднем работал по 6 часов и с учетом всех бонусов получил 71 тыс. руб.».

В последние три года структура занятости в доставке заметно. Доля курьеров в возрасте до 35 лет выросла до 63%, пишет “Ъ”. С наступлением холодов многие доставщики предпочитают прекращать работу, рассказал курьер Станислав Яковлев. По его словам, другие пользуются случаем и начинают трудиться практически без выходных: «Заработать такие деньги можно в Москве, Питере, в принципе, во всех крупных городах-миллионниках. Я максимум получал, доставляя заказы на скутере, 170 тыс. руб. Больше спрос на курьеров с авто, они могут быстрее доставлять заказы и больше их брать за раз. В декабре можно больше заработать по нескольким причинам. В принципе, курьеров зимой очень мало, плюс новогодние праздники: коэффициенты выше, зарабатываешь больше, на авто возишь больше заказов, так что можно заработать около 300 тыс. руб.».

При этом почти каждый третий курьер совмещает работу с учебой или второй занятостью. Рост рынка напрямую связан с увеличением спроса на готовую еду, за последний год ее стали заказывать на 30% чаще. Более половины молодых клиентов считают скорость доставки ключевым фактором при выборе сервиса, пишут «РИА Новости». Но сильнее всего на доходы курьеров влияет время года, говорит президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков:

«Доходы курьеров разнятся в зависимости от формы доставки. Что касается зарплат автокурьеров, то от 240 тыс. руб. и выше они могут получать в зависимости от времени работы на слоте.

Что касается велокурьеров, то это самая распространенная доставка в крупных городах. Есть доставщики, которые тратят на эту работу всего лишь 4-5 часов, есть те, кто работает по 8-12 часов, есть курьеры, которые заняты по 12-14 и даже 18 часов. Средняя зарплата на электровелосипеде — 120-130 тыс. руб. Мы сейчас находимся в периоде аномального сезона — это декабрь-январь, когда спрос на доставку очень сильно растет, как и зарплаты в этой сфере».

В сфере ручного труда доходы растут быстрее среднего, отмечают эксперты. Это касается не только курьеров, но и грузчиков со средним заработком в 90 тыс. руб. Компании вынуждены постоянно повышать ставки, чтобы удерживать персонал.

Ангелина Зотина