Поправки отфутболили

Профильный комитет заксобрания Нижегородской области рассмотрел во втором чтении проект бюджета на 2026–2028 годы, сверстанный в режиме жесткой экономии. Депутаты отклонили десять поправок КПРФ, которая предложила зарезервировать и направить 11,7 млрд руб. на социальную поддержку, ЖКХ и АПК вместо фестивалей, деловых мероприятий и расходов на футбольный клуб «Пари НН». В правительстве посчитали, что финансирования на модернизацию коммуналки региону хватит, расходы на конгрессную деятельность уже урезаны на треть, а затраты на футбольный клуб могут пересмотреть по итогу сезона, если команда вылетит из премьер-лиги. При этом комитет поддержал внесенные губернатором поправки, которые увеличат дефицит бюджета в 2026 году на треть.

Глава нижегородского минфина Ольга Сулима (на фото) высказалась против сокращения затрат на праздники и профессионалный спорт

Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам во втором чтении рассмотрел проект бюджета региона на 2026–2028 годы. В первом чтении бюджет на 2026 год приняли в ноябре с дефицитом 22,3 млрд руб. или 6,7% от доходов. Он планировался в режиме жесткой экономии из-за снижения налоговых доходов и поддержки федерального бюджета в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и политики регулятора по сдерживанию и снижению инфляции. Ко второму чтению депутаты и губернатор Глеб Никитин представили поправки об увеличении или перераспределении расходов.

Расходы казны в 2026 году могут вырасти на 11,1 млрд руб. Дефицит увеличится на 7,4 млрд руб. или на треть к первоначальному показателю, до 29,7 млрд руб. за счет коммерческих займов на 7 млрд руб. и инфраструктурного кредита на 324,9 млн руб.

Доходы бюджета с учетом поправок губернатора в 2026 году увеличатся на 3,7 млрд руб. в основном благодаря штрафам и федеральной поддержке. Вырастут расходы на медицину, социальную инфраструктуру, экологию, дороги и коммунальную технику, развитие села, субсидирование аграриев, переселение аварийного фонда, поддержку участников СВО и их семей и другие задачи. Затянувшееся строительство террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде дополнительно потребует 1,5 млрд руб. из бюджета: министр градостроительной деятельности Дарья Шунаева сообщила, что проект подорожал из-за новых требований безопасности, проблемного грунта и решения строить пешеходный тоннель закрытым способом, чтобы сократить сроки перекрытия дорог в центре Нижнего Новгорода. Министр предположила, что работы могут завершиться летом 2026 года.

Почти половину поправок к бюджету предложила фракция КПРФ. Все они сводились к снижению и перераспределению расходов с финансирования фестивалей, конгрессов и деятельности подконтрольных правительству автономных НКО на социальные нужды, ЖКХ и поддержку аграрного сектора, который в 2026 году ждет сокращения субсидий. Глава фракции Роман Кабешев предложил сократить на 600 млн руб. субсидии АНО «Центр 800», организующей выставки и массовые мероприятия. Еще 8,4 млрд руб. за три года он предложил снять со статьи о финансирования спорта, в частности — футбольного клуба «Пари НН», который находится в зоне вылета из первенства Российской премьер-лиги.

«Условия предстоящих трех лет ожидаются сложные, необходимо серьезнее относиться к приоритетам. Конечно, песня строить и жить помогает, но в условиях серьезного дефицита бюджета массовые культурные мероприятия будут выглядеть чрезмерными»,— считает господин Кабешев.

По его словам, объем бюджетной поддержки «Пари НН» должен зависеть от результата команды. Также КПРФ считает необходимым сократить расходы на АНО «Институт демографического развития», которое занимается пропагандой повышения рождаемости, СМИ, оплату мобильных дорожных камер и инспекцию состояния жилых домов, которой должны заниматься ДУКи, добавил депутат.

В правительстве отклонили все инициированные КПРФ поправки.

Министр финансов Ольга Сулима подсчитала, что коммунисты предложили сократить 70% финансирования деятельности АНО «Центр 800», и событийную программу придется закрыть. Чиновники вступились и за футбольный клуб: госпожа Сулима напомнила, что расходы на «Пари НН» и другие команды контролирует АНО «Центр управления и развития спорта», сокращение финансирования скажется на всей отрасли. Обсуждать результаты клуба в середине сезона рано, добавил министр спорта Дмитрий Кабайло и заверил, что при вылете команды из РПЛ ее бюджет пересмотрят. Без спорта и высоких достижений будут пустовать стадион на 45 тыс. мест на Стрелке и строящаяся там новая ледовая арена, подчеркнул заместитель губернатора Егор Поляков.

В правительстве отметили, что бюджетного финансирования и субсидий из федеральной казны хватит на модернизацию ЖКХ, о которой беспокоится КПРФ, и дополнительные средства могут найтись в течение следующих трех лет.

А мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД принесут казне 400 млн руб., добавил замминистра транспорта Андрей Ермолаев.

Кроме поправок КПРФ депутаты отклонили предложение о финансировании экопунктов для сбора вторсырья ГК «Исток». К этой поправке комитет вернется перед заседанием заксобрания, которое 18 декабря рассмотрит проект бюджета со всеми изменениями в окончательном втором чтении.

