Сайт Верховного суда перестал работать после публикации по делу Долиной и Лурье

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье, купившей у артистки квартиру в 2024 году. Сейчас публикация недоступна. На сайте суда указано, что ведутся технические работы.

После объявления о публикации полного текста дела Ларисы Долиной в Telegram-канале суда за минуту на сайт зашли 2 млн человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда. В результате активности пользователей сайт перестал работать.

Накануне прямая трансляция судебного заседания по делу госпожи Долиной на официальном канале Верховного суда во «ВКонтакте» набрала более 120 тыс. просмотров за час. Сейчас на публикации более 582 тыс. просмотров.

Психолого-психиатрическая экспертиза, упомянутая в определении суда, подтвердила, что Лариса Долина совершила сделку о продаже квартиры в состоянии психического расстройства. По решению суда, заблуждение в фиктивной продаже квартиры не может быть основанием признания сделки недействительной.

Летом 2024 года Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. После заключения сделки певица подала в Хамовнический суд Москвы иск с просьбой вернуть право на недвижимость, поскольку артистка стала жертвой мошенников, которым отправила полученные деньги. В марте текущего года суд вернул госпоже Долиной право на квартиру. 16 декабря Верховный суд отменил решение Хамовнического суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Верховный суд исправил квартирный вопрос».