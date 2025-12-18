Футболиста эквадорской «Барселоны» Марио Пинейду застрелили в Гуаякиле

Защитник эквадорской «Барселоны» 33-летний Марио Пинейда был застрелен возле мясной лавки в Гуаякиле. Также в результате вооруженного нападения погибла его жена.

Мать игрока была ранена, сейчас она находится в больнице. По информации Radio Sucre, к Пинейде с семьей подъехали неизвестные и открыли огонь, затем они скрылись на мотоциклах.

«С глубоким сожалением клуб сообщает о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла после нападения на него»,— сообщает пресс-служба эквадорской «Барселоны», за которую выступал футболист. За несколько часов до гибели защитника президент клуба Антонио Альварес опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что один из игроков команды «получал угрозы убийством». Вчера футболисты «Барселоны» отказались выходить на тренировки в знак протеста против четырехмесячной задержки зарплаты.

На протяжении карьеры Пинейда также представлял эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и играл в бразильском «Флуминенсе» на правах аренды. В составе «Барселоны» защитник стал двукратным чемпионом Эквадора. За национальную сборную он провел девять матчей.

В ноябре в Гуаякиле в своем доме был застрелен 16-летний футболист клуба «Индепендьенте» Мигель Назаретто. Двумя месяцами ранее от огнестрельных ранений скончались Майкл Валенсия и Леандро Йепес, игравшие за «Эксапромо Коста». В Эсмеральдасе был убит Джонатан Гонсалес из «22 де Хулио».

Таисия Орлова