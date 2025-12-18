Французский ФК «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка ФИФА-2025 обыграл бразильский клуб «Фламенго». Огромный вклад в победу ПСЖ внес российский вратарь Матвей Сафонов, который отразил четыре пенальти из пяти, благодаря чему его клуб впервые стал обладателем этого трофея. Сам Сафонов стал первым футболистом в истории турниров под эгидой ФИФА, отбившим четыре удара подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вратарь Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ПСЖ стал межконтинентальным чемпионом благодаря неожиданному герою

Российский вратарь Матвей Сафонов стал героем для французских чемпионов, отразив четыре из пяти пенальти. Футбол часто порождает неожиданных героев, и ПСЖ нашел его в лице запасного вратаря Матвея Сафонова. Редко попадая в центр внимания СМИ, россиянин продемонстрировал великолепную игру в серии пенальти против «Фламенго» и завоевал первый Межконтинентальный кубок в истории клуба. Первый Межконтинентальный кубок для ПСЖ — а также первый для французского футбола — навсегда будет ассоциироваться с Сафоновым.

Сафонов отразил четыре пенальти, ПСЖ выиграл у «Фламенго», взяв Межконтинентальный кубок

Действующий победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в среду в серии пенальти обыграл победителя Кубка Либертадорес «Фламенго» и завоевал свой первый титул в Межконтинентальном кубке ФИФА, завершив календарный год с рекордными шестью трофеями. Запасной вратарь Сафонов отразил четыре пенальти. Героический Сафонов, игравший вместо основного вратаря Лукаса Шевалье, который все еще восстанавливается после травмы, привлек к себе всеобщее внимание и спас ПСЖ.

4 пенальти отражены! Сафонов обеспечил ПСЖ очередной титул

ПСЖ снова наносит удар — и выигрывает очередной международный трофей! Вратарь Сафонов стал героем ПСЖ! Вратарь ПСЖ Сафонов становится героем турнира, взяв четыре пенальти. У ПСЖ теперь шесть титулов!

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Сафонов стал героем матча, в котором ПСЖ обыграл «Фламенго» в Межконтинентальном кубке

Запасной вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти, благодаря чему его клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Фламенго» в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА, который состоялся в Катаре. Сафонов сыграл вместо основного игрока Лукаса Шевалье, который все еще восстанавливает физическую форму после травмы лодыжки. Российский вратарь попал в заголовки газет и избавил от стыда (своих одноклубников.— “Ъ”) Дембеле и Барколу, которые не смогли забить в серии пенальти.

Вышедший на замену Матвей Сафонов блистает — вратарь обеспечивает ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке

Запасной вратарь Матвей Сафонов подарил ПСЖ незабываемый вечер. Героически взятые им пенальти обеспечили победу в Межконтинентальном кубке и увенчали исторический сезон для французских чемпионов. Выйдя на замену, российский вратарь стал решающей фигурой в драматичном финале против «Фламенго» в Катаре, приведя ПСЖ к победе благодаря экстраординарной игре.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик