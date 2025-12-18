«Эта победа будет навсегда ассоциироваться с Сафоновым»
Российский вратарь отбил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка: реакция мировых СМИ
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка ФИФА-2025 обыграл бразильский клуб «Фламенго». Огромный вклад в победу ПСЖ внес российский вратарь Матвей Сафонов, который отразил четыре пенальти из пяти, благодаря чему его клуб впервые стал обладателем этого трофея. Сам Сафонов стал первым футболистом в истории турниров под эгидой ФИФА, отбившим четыре удара подряд.
Вратарь Матвей Сафонов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Mundo Deportivo (Барселона, Испания)
ПСЖ стал межконтинентальным чемпионом благодаря неожиданному герою
Российский вратарь Матвей Сафонов стал героем для французских чемпионов, отразив четыре из пяти пенальти. Футбол часто порождает неожиданных героев, и ПСЖ нашел его в лице запасного вратаря Матвея Сафонова. Редко попадая в центр внимания СМИ, россиянин продемонстрировал великолепную игру в серии пенальти против «Фламенго» и завоевал первый Межконтинентальный кубок в истории клуба. Первый Межконтинентальный кубок для ПСЖ — а также первый для французского футбола — навсегда будет ассоциироваться с Сафоновым.
France 24 (Париж, Франция)
Сафонов отразил четыре пенальти, ПСЖ выиграл у «Фламенго», взяв Межконтинентальный кубок
Действующий победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» в среду в серии пенальти обыграл победителя Кубка Либертадорес «Фламенго» и завоевал свой первый титул в Межконтинентальном кубке ФИФА, завершив календарный год с рекордными шестью трофеями. Запасной вратарь Сафонов отразил четыре пенальти. Героический Сафонов, игравший вместо основного вратаря Лукаса Шевалье, который все еще восстанавливается после травмы, привлек к себе всеобщее внимание и спас ПСЖ.
Sport Bild (Берлин, Германия)
4 пенальти отражены! Сафонов обеспечил ПСЖ очередной титул
ПСЖ снова наносит удар — и выигрывает очередной международный трофей! Вратарь Сафонов стал героем ПСЖ! Вратарь ПСЖ Сафонов становится героем турнира, взяв четыре пенальти. У ПСЖ теперь шесть титулов!
Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Сафонов стал героем матча, в котором ПСЖ обыграл «Фламенго» в Межконтинентальном кубке
Запасной вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти, благодаря чему его клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Фламенго» в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА, который состоялся в Катаре. Сафонов сыграл вместо основного игрока Лукаса Шевалье, который все еще восстанавливает физическую форму после травмы лодыжки. Российский вратарь попал в заголовки газет и избавил от стыда (своих одноклубников.— “Ъ”) Дембеле и Барколу, которые не смогли забить в серии пенальти.
India Today (Нойда, Индия)
Вышедший на замену Матвей Сафонов блистает — вратарь обеспечивает ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке
Запасной вратарь Матвей Сафонов подарил ПСЖ незабываемый вечер. Героически взятые им пенальти обеспечили победу в Межконтинентальном кубке и увенчали исторический сезон для французских чемпионов. Выйдя на замену, российский вратарь стал решающей фигурой в драматичном финале против «Фламенго» в Катаре, приведя ПСЖ к победе благодаря экстраординарной игре.