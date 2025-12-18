Минцифры до 13 марта представит предложения по регулированию ИИ в России

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил «заинтересованным организациям» подготовить предложения по регулированию технологии искусственного интеллекта (ИИ). Минцифры до 13 марта должно предоставить полученные идеи правительству.

Регулирование ИИ было темой совещания, прошедшего 17 декабря. По данным «Ъ», в нем поучаствовали представители Минцифры, Минпромторга, Минздрава, а также ФСБ, МИДа, администрации президента и крупнейших отраслевых компаний и ассоциаций, включая «Ростелеком» и «Яндекс». На встрече обсуждали в том числе закрепление норм, касающихся применения ИИ, по отдельным направлениям. Среди них — качество и безопасность ИИ, ответственность за ошибки ИИ, использование российских и иностранных ИИ-моделей.

«Несогласованность мер по госрегулированию ИИ может оказаться хуже бездействия»,— отметил господин Григоренко. Он предложил «собрать на единой площадке все предложения и обсудить с непосредственными участниками, что нужно регулировать в первую очередь и какие риски с этим связаны».

