Задержанная в Волгодонске студентка думала, что несет «прослушку для взяточника»

16-летняя студентка, задержанная возле здания администрации Волгодонска с самодельным взрывным устройством, думала, что несет в рюкзаке «деньги и прослушку» для взяточника. Об этом девушка рассказала на допросе, кадры которого опубликовал ЦОС ФСБ.

По словам студентки, ее убедили в том, что один из городских депутатов причастен к разглашению данных о жителях Ростовской области. По заданию кураторов девушка должна была отдать чиновнику «взятку», чтобы в тот момент его задержали сотрудники ОМОНа.

«Он (куратор.—"Ъ") говорит, ты в час должна будешь встретиться с ним, и как только он возьмет его в руки, сразу омоновцы его повяжут»,— пояснила задержанная, лицо которой на видео скрыто.

По данным ФСБ, в рюкзаке у девушки была взрывчатка мощностью 10 кг. Студентка достала его из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска. Подготовку теракта, утверждает ведомство, курировали спецслужбы Украины. Информация о возбуждении уголовного дела в отношении задержанной не приводится.