Россиянам по новому лимиту разрешат иметь до 20 банковских карт

Госдума продолжает работу над законом об ограничении числа банковских карт на одного человека. Пока планируется остановиться на 20 картах, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Депутат уточнил, что законопроект находится на этапе обсуждения. «Банкиры считают его нецелесообразным. Они считают, количество карт не то направление, которое является решающим проблему»,— рассказал «РИА Новости» господин Аксаков.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в марте предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Предполагается, что в одном банке нельзя будет заводить более пяти карт. По итогам второго квартала 2025 года прирост выпущенных российскими банками платежных карт составил всего 1,2% по отношению к предыдущему триместру. Это самый низкий прирост за пять лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Карточное охлаждение».