Более 80 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 18 декабря, более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах: Адыгейская Набережная, Айвазовского, Айвазовского 1-й проезд, Альпийская, Антоновская, Апрельская, Артиллерийская, Батайская, Березанская, Березанский проезд, Бершанской, Бригадная, Вешняя, Володарского, Выездная, Вольная, Восточный Обход, Гагарина, Газовиков, Герцена, Гоголя, Головатого, Горького, Депутатская, Димитрова, Дружная, Дружный переулок, Думская, Дядьковская, Евдокимовская, Екатериновская, Жукова Георгия, Зарой Стасова, Защитников Отечества, Зеленая, Ивановская, Измаильская, Ирклиевская, Каменная, Канонирская, Кирова, Кирилла Россинского, Ковтюха, Колхозная, Константиновский переулок, Корницкого, Красных Партизан, Кропоткина, Кузнечные ряды, Лавочкина, Лавровая, Леушковского, Липецкая, Ломоносова, Магистральная, Майская, Милая, Мичурина, Народная, Новицкого, Новокузнечная, Обрезная, Обычный переулок Знаменский, Свободы, Оружейная, Островная, Охотничья, Передерия, Петровский переулок, Пластаунская, Платановая, Приморская, Промышленная, Ратной Славы, Ромашковая, Российская, Рымнинская, Садовая, Северная, Свободная, Светлая, Сенокосная, Симонова, Сквозная, Спокойная, Стасова, Степная, Строителей, Темрюкская, Тихомировская, Титова, Топольковый переулок, Троицкая, Угловая, Фабричная, Хлебосольная, Хоперского полка, Чернышева, Шевченко, Щорса, Энгельса и Энтузиастов.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина