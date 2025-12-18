На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись пять автомобилей

Сегодня утром, около 8:48, на трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение пяти автомобилей. Инцидент зафиксирован на 337 км автодороги в Первоуральском районе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения. В связи с аварией движение в сторону Перми было затруднено. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивную схему движения. В настоящее время проезд по трассе осуществляется в обычном режиме.

По факту происшествия проводится проверка органами внутренних дел.

Ирина Пичурина