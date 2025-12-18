Белоруса приговорили к 22 годам заключения за подрыв двух поездов на БАМе

2-й Восточный окружной военный суд признал виновным гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, устроившего подрыв двух грузовых поездов в тоннеле в Бурятии в ноябре 2023 года. Его приговорили к 22 годам лишения свободы, сообщила Генпрокуратура.

По версии следствия, в октябре 2023 года Еремеев, находясь в Белоруссии, за денежное вознаграждение вступил в террористическое сообщество. В том же месяце он забрал из тайника самодельные взрывные устройства с пультами дистанционного управления. Через мессенджер Signal он «прошел обучение минно-взрывному делу и террористической деятельности».

В ноябре Еремеев на своей машине перевез взрывные устройства в Бурятию. Там он ночью устроил взрыв на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги. В результате были уничтожены и повреждены цистерны и оборудование на железной дороге. Также теракт нарушил работу транспортной магистрали федерального значения. Размер ущерба превысил 102 млн руб., уточнило ведомство.

Белорус признан виновным в совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК), обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), незаконном хранении оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК) и незаконном пересечении госграницы (ч. 3 ст. 226.1 УК). Первые пять лет Еремеев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Помимо этого ему назначен штраф на 1 млн руб. Принадлежавшая ему машина конфискована.

Взрыв произошел 29 и 30 ноября 2023 года на железнодорожных составах с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри. Сотрудники ФСБ задержали Еремеева в Омске в декабре того же года. Фигурант признал свою вину, назвав организатором преступления еще одного белоруса, скрывающегося за границей.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинская мина из братской Белоруссии».