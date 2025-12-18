Застройщиков Тюмени обяжут устанавливать станции зарядки электрокаров в ЖК

В Тюмени застройщиков обяжут оснащать новые жилые комплексы станциями для зарядки электромобилей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямой линии с жителями. «Это будет не рекомендация, а обязательное требование»,— подчеркнул он.

По словам мэра, это решение обусловлено растущим количеством электротранспорта в городе. В настоящее время в Тюмени зарегистрировано около 800 электромобилей. Вместе с главным управлением строительства Тюменской области администрация города разрабатывает изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. В поправках предусмотрят обязательное включение инфраструктуры для зарядки электромобилей в проекты новых жилых комплексов.

Сейчас владельцы электромобилей в Тюмени могут парковаться бесплатно на платных стоянках.

Ирина Пичурина