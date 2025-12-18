«Сбер»: эффект от внедрения ИИ в 2026 году достигнет 550 млрд рублей

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка, сформированный с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для клиентов среднего, крупного и крупнейшего бизнеса, в 2025 году достиг 5 трлн руб. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Общий эффект от внедрения ИИ во всех направлениях достигнет в 2026 г. 550 млрд руб. Это коснется и роста доходов от индивидуализации предложений, и ценообразования, и снижения кредитных рисков, а также оптимизации наших расходов»,— уточнил первый зампред правления «Сбера».

По словам топ-менеджера, использование ИИ значительно улучшает показатели эффективности бизнеса и помогает снизить расходы. В частности, применение ИИ в сфере ритейла может способствовать росту прибыли на 10–15%, рассказал господин Ведяхин.

К концу этого года российский рынок генеративного ИИ достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор Just AI. По итогам 2030 года российский рынок генеративного ИИ может вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1% в 2025–2030 годах.

