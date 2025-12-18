Заместитель директора ФБР Бонджино уйдет в отставку в январе

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино покинет свой пост в январе 2026 года. Об этом он сообщил в соцсети X. Причину отставки господин Бонджино не уточнил.

Замдиректора ФБР поблагодарил президента США Дональда Трампа, генерального прокурора Пэм Бонди и главу спецслужбы Кэша Пателя за «предоставленную возможность служить с пользой».

В июле Минюст США окончательно закрыл дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, объявив, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством и у него не было никакого «списка клиентов». Активисты движения Make America Great Again (MAGA) настаивают, что подобный список был и финансиста убили. Как заявляли осведомленные источники NBC News, из-за такого решения министерства якобы произошел серьезный конфликт между Дэном Бонджино (MAGA-активистом) и Пэм Бонди. По словам собеседников издания, замдиректора ФБР был «вне себя от ярости» и «угрожал уволиться», «если не уволят Пэм».