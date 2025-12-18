Поезда двух маршрутов в Сургут оборудовали новыми вагонами

На Свердловской железной дороге (СвЖД) полностью обновлены составы поездов №50/49 и №59/60, следующих по маршрутам Екатеринбург — Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) и Сургут — Москва, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

В эксплуатацию введены 27 одноэтажных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов. Среди новых вагонов — 12 плацкартных, 11 купейных и четыре штабных. Каждый из них оборудован душем, системой кондиционирования, герметичными переходами между вагонами. Установлены экологичные санитарные комнаты, в том числе с пеленальными столиками. Организованы дополнительные зоны общего пользования с аппаратами для фильтрации и нагрева воды.

В купейных вагонах предусмотрены столы-трансформеры, светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки и USB-порты. Специальные детские купе оформлены в тематическом дизайне («Космос» или «Рыцари»). Штабные вагоны оснащены подъемным устройством для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и купе для их перевозки, а также багажным отделением.

По данным СвЖД, в 2024 году на этих поездах совершили поездки около 114 тыс. пассажиров. Ожидается, что в 2025 году пассажиропоток достигнет 130 тыс. человек.

Ирина Пичурина