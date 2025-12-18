В больницу в Нижнем Тагиле поступило оборудование на 100 млн рублей

В Городскую больницу №1 Нижнего Тагила в рамках программы модернизации здравоохранения Свердловской области поставлено медицинское оборудование на сумму около 100 млн руб., сообщил департамент информационной политики региона.

Приобретенное оборудование включает 64-срезовый компьютерный томограф с улучшенной детализацией и минимальной лучевой нагрузкой, адаптированный для пациентов с металлическими имплантатами. Также больница получила современную систему эндоскопической визуализации, ЛОР-комбайн для точной диагностики и лечения, рентгеновскую систему типа С-дуга с низкой дозой излучения для контроля во время операций и операционные светильники с регулируемым рабочим полем и автоматическим переключением на резервное питание.

По словам губернатора Дениса Паслера, новое оборудование позволит врачам улучшить работу. «Продолжаем закупать медтехнику в больницы региона. Оборудование еще поступает в учреждения, и врачи, которые его осваивают, активно дают обратную связь — работать на современной технике быстрее и эффективнее»,— сказал он.

В текущем году на закупку медицинского оборудования в Свердловской области будет выделено более 2,2 млрд руб., что позволит приобрести около 2 тыс. единиц современной техники.

Ирина Пичурина