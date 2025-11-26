Тайвань выделит дополнительно $40 млрд на закупку оружия у США

Администрация Тайваня формирует дополнительный военный бюджет в $40 млрд для закупки вооружений у США. Об этом в статье в газете The Washington Post объявил глава администрации острова Лай Циндэ.

«(Финансовый.— "Ъ") пакет не только профинансирует новые значительные закупки вооружений у США, но и значительно усилит асимметричные возможности Тайваня», — пишет Лай Циндэ. С его слов, перед островом стоит задача по созданию системы ПВО с многоуровневой защитой T-Dome, и эти работы планируется ускорить. Ранее он сообщал о планах доведения оборонного бюджета в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП.

На прошлой неделе Соединенные Штаты подтвердили продажу Тайваню ЗРК NASAMS стоимостью почти $700 млн. Ранее стороны договорились о поставках истребителей и авиазапчастей за $330 млн. А в октябре тайваньские власти объявляли о планах закупки четырех усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский